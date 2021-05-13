Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на финальную игру Кубка Германии

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: прогноз Романа Нагучева на финальную игру Кубка Германии
Ставки / Прогнозы 0

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на финальный матч Кубка Германии сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.

Ставка: ничья в 1-м тайме за 2.29.

«Лейпциг» против Дортмунда — это одно из самых сложных для предсказания противостояний. В первом круге сыграли скучно. Во втором матче сыграли 3:2. Как будто команды пытались скрыть свои преимущества, чтобы соперник их не увидел. В итоге там было огромное количество ошибок во втором тайме. Вместо предсказуемого низа сыграли адский верх.

Честно говоря, я даже и не рад, так как сам ошибся в своём же прогнозе. Предполагал, что будет железобетонный низ. Мне кажется, нечто подобное будет в финале.

Чаще всего команды пытаются скрыть свои преимущества, если до этого они играли в национальном чемпионате. У «Сити» с «Челси» такая же история. «Челси» выиграл матч в чемпионате, но финал Лиги чемпионов будет совсем другим. Там был верх, а финал — не уверен, что будет верховым.

Здесь то же самое. В недавнем матче был верх, а в финале Кубка Германии будет закрытая и собранная игра, тем более давно не было в финалах Кубка Германии низов. В прошлом году было какое-то безумие, в позапрошлом году также было весело. Дортмунд выиграл через верх свой последний финал у «Айнтрахта» несколько лет назад.

Мне кажется, что здесь будет низ. За исключением матча против «Боруссии» «Лейпциг» в последнее время забивает очень тяжело. Сам Дортмунд не будет рисковать, так как этот финал — шанс спасти сезон, а у «Лейпцига», наоборот, не было выигранных финалов, только проигранный «Баварии».

Думаю, в первом тайме будет ничья. Эта ставка стоит 2.29. По-моему, это шикарный вариант, так как, скорее всего, эта ничья будет со счётом 0:0. В первом тайме нет никакой необходимости рисковать. Он может пригодиться во втором тайме», — сказал Нагучев.

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Нагельсман уйдёт в «Баварию» без трофеев
Дортмундцы пережили тяжёлый сезон, зато не проигрывают «быкам» на протяжении семи встреч.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021