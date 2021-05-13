«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Премьер-Лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.60.



«Манчестер Юнайтед» принимает на своём поле «Ливерпуль» 13 мая.



«Красные дьяволы» находятся на высоком втором месте и имеют отрыв от ближайшего конкурента в четыре балла. Кроме того, есть ещё игра в запасе. Если на выезде манкунианцы поражений не знают, то дома пропустили 23 раза за 17 туров, а в предыдущем туре уступили «Лестеру» (1:2).



На мой взгляд, хозяева поля постараются выложиться сегодня и увеличить отрыв от конкурентов. Никто не хочет нервотрёпки в последних турах, тем более физические кондиции позволяют «Юнайтед» претендовать сегодня на очки.



«Красные» провалили текущее первенство и расположились только на шестой строчке, но ещё будет возможность побороться за четвёрку сильнейших. Справедливости ради, если они продолжат терять очки с оппонентами вроде «Ньюкасла» (1:1), то место в еврокубках будет стоять под вопросом.



По моему мнению, гости тоже не так плохи сейчас и ошибаться им нельзя. Подопечные Юргена Клоппа по-прежнему способны доставить неприятности любой команде АПЛ, так что верю в ничейный результат», — сказал Павлюченко.

«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Салах сохранят надежду на Лигу чемпионов Перенос матча благодаря бунту фанатов «МЮ» пойдёт на пользу «Ливерпулю».