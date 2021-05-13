«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д: ставка Дмитрия Симонова на финал Кубка Германии

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на полуфинал Кубка Германии сезона-2020/2021 «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» в матче за 1.93.
«Сразу скажу, что в финале Кубка Германии я ставлю на «Лейпциг». Я уверен, что Нагельсманн перед тем, как уйти в «Баварию», а это уже решенный вопрос, постарается подарить трофей клубу, в котором он провел несколько лет.
Букмекеры оценивают шанс команд примерно одинаково, может быть, с небольшим перевесом в пользу «Боруссии». Судя по всему, букмекеры ориентируются на историю противостояния этих команд. Семь матчей подряд «Лейпциг» не может победить «Боруссию». В этих играх Дортмунд пять раз победил и было две ничьи. То есть статистика просто уничтожающая.
Однако любой серии рано или поздно приходит конец. В последний раз «Лейпциг» выиграл у «Боруссии» в 2017 году. Сейчас, мне кажется, настало время для такой вот победы.
Дело в том, что для «Лейпцига» — это самый главный матч. Единственный важный матч, который остался в сезоне. В чемпионате Германии для «Лейпцига» уже ничего не изменится.
«Боруссии» предстоит еще три финала, так как Дортмунду предстоит еще в чемпионате Германии два матча, которые надо выигрывать. Надо прорываться в Лигу чемпионов. В современном футболе участие в Лиге чемпионов, наверное, важнее, чем победа в Кубке с точки зрения денег и всего остального.
Думаю, что мыслями «Боруссия» все же больше в чемпионате, в борьбе за Лигу чемпионов, а вот «Лейпциг» целенаправленно готовится к одному конкретному поединку, который увенчает сезон и работу Нагельсманна в «Лейпциге». Победа «Лейпцига» в матче оценивается коэффициентом 1,93», — сказал Симонов.
- 13 мая 2021
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