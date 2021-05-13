«Астон Вилла» — «Эвертон»: прогноз Дениса Казанского на игру АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский сделал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Эвертон».
Ставка: победа «Эвертона» за 2.57.
«Опять они сыграют между собой, вот так устроены соревнования. Совсем недавно мы видели, что случилось в этой паре. А потом «Астон Вилла» ещё сыграла и с «Юнайтед», это было больно. А самая главная боль в том, что Олли Уоткинса команда потеряла. С учётом того, что Джека Грилиша тоже нет, для «Виллы» это огромный удар.
«Эвертон» выиграл восемь из последних 11 гостевых матчей — это крутой показатель. Ну а «Вилла» выиграла всего лишь два из последних 10 своих матчей. Поэтому здесь (с учётом кадровых проблем хозяев, с учётом потенциального возвращения Родригеса и Мины у «Эвертона») отчётливо просматривается победа «Эвертона».
Команды регулярно забивают друг другу: в семи из последних восьми матчей у «Виллы» ОЗ проскакивает. Поэтому можно было бы рассмотреть и «обе забьют». Но победа «Эвертона» гораздо ярче», — сказал Казанский.
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