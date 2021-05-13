Россия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на игру Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Россия — Финляндия.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 2.76.



«На повестке дня у нас второй матч сборной России на чешском этапе нафиг никому не нужного Евротура, вдвойне ненужного, поскольку проходит за неделю с небольшим до старта чемпионата мира. И втройне ненужного потому, что мы его уже давно выиграли и теперь имеем полное моральное право смотреть на остальные три сборные, как на микробов, и называть их земляными червяками. Поэтому на этом этапе Евротура у нас только одна задача: правильно выстроить порядок изгона из сборной по прибытии усиления из-за океана. Которое далеко не всегда оказывается усилением, но мы почему-то в это всегда верим.



Что можно сказать по первому матчу нашей сборной против шведов? Сборная России оказалась даже более осмысленной, чем можно было ожидать после матчей со швейцарцами. Конечно, далеко ещё не чемпионская, но мы хоть раз видели у Валерия Брагина осмысленную сборную в начале любого турнира? В этом и заключается его конёк, что в начале большого пути сборную Брагина можно назвать как угодно, но не сборной. Потом она сильно прибавляет по ходу турнира и прибавляет куда больше своих конкурентов. Но в первых матчах сборная Брагина обязательно должна заставить нас съесть весь валидол и вылить на неё множество ночных горшков. А некоторые после выливания ещё и нахлобучить на голову главного тренера.



Одно можно сказать точно — это сборная, кто бы ни приехал к ней из НХЛ, никому не проиграет по физическим кондициям – у нас очень молодая и очень бегущая команда. Это и должно стать решающим моментом во втором матче чешского этапа Евротура против финнов. Привычный календарь Евротура на этот раз растоптан, и после первого матча нет двух суток отдыха. Второй матч играть уже на следующий день, а финны с чехами играли позже нашей сборной. Значит, и отдыхать будут меньше. Поэтому сборная России должна перебегать горячих финских парней, которые полностью восстановиться не сумеют. И особенно это должно будет сказаться в третьем периоде. Добавим сюда тот факт, что с финнами мы в этом Евротуре проблем вообще не имеем, обыграв их три раза из трёх — и всё в основное время.



Поэтому, полагаю, что сборная России должна победить, хоть победа эта ей по большому счёту не нужна. Причём сделает это в основное время и с преимуществом в пару шайб», — сказал Лебедев.