Россия — Финляндия: ставка Александра Кожевникова на игру Еврохоккейтура

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на второй матч чешского этапа Евротура, Россия — Финляндия.



Ставка: победа Финляндии в основное время за 3.35.



«В таких играх всегда непонятно и трудно прогнозировать, так как этот турнир длится всего пару дней, команды не успевают раскрыться до конца. Побеждает тот, кто больше старается.



Со шведами у нас накануне был непонятный матч, хотя мы его и выиграли, да с крупным счётом — 6:4. Когда через неделю чемпионат мира по хоккею начнётся — совсем другое дело будет. А сегодня я предлагаю взять вам победу сборной Финляндии с преимуществом в одну шайбу. Больше не будет точно. Видел только концовку нашего матча со шведами, выглядели наши ребята в той встрече очень неплохо.



Финны реально могут выиграть. Молодая команда, всё у них получается, есть какой-то задор, эмоции, мотивация, всегда правильно настраиваются на конкретного соперника. В концовке, бывает, не очень, но играют-то они неплохо. Поэтому я беру победу финской сборной в одну шайбу», — сказал Кожевников.