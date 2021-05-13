Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Россия — Финляндия: ставка Александра Кожевникова на игру Еврохоккейтура

Россия — Финляндия: ставка Александра Кожевникова на игру Еврохоккейтура
Ставки / Прогнозы 0

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на второй матч чешского этапа Евротура, Россия — Финляндия.

Ставка: победа Финляндии в основное время за 3.35.

«В таких играх всегда непонятно и трудно прогнозировать, так как этот турнир длится всего пару дней, команды не успевают раскрыться до конца. Побеждает тот, кто больше старается.

Со шведами у нас накануне был непонятный матч, хотя мы его и выиграли, да с крупным счётом — 6:4. Когда через неделю чемпионат мира по хоккею начнётся — совсем другое дело будет. А сегодня я предлагаю взять вам победу сборной Финляндии с преимуществом в одну шайбу. Больше не будет точно. Видел только концовку нашего матча со шведами, выглядели наши ребята в той встрече очень неплохо.

Финны реально могут выиграть. Молодая команда, всё у них получается, есть какой-то задор, эмоции, мотивация, всегда правильно настраиваются на конкретного соперника. В концовке, бывает, не очень, но играют-то они неплохо. Поэтому я беру победу финской сборной в одну шайбу», — сказал Кожевников.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021