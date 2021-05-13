«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Колорадо Эвеланш» и «Лос-Анджелес Кингз».



Ставка: победа «Колорадо» с форой (-2.5) за 2.26.



«В этом матче у «Колорадо» будет мощная мотивация – ведь победа обеспечит команде первый за 20 лет «Президентский трофей». Это приз лучшему клубу регулярного чемпионата. Тут не только вопрос престижа, но и сугубо практическая вещь. Ведь «Президентский трофей» дает преимущество домашнего льда во всех раундах плей-офф. А это очень важно для «Колорадо», который играет в Денвере, где высокогорье. Сами хоккеисты к этому давно привыкли, но вот соперникам всякий раз нужно перестраиваться.



«Лос-Анджелесу» же не нужно ничего, и в этом матче можно спокойно слиться. Как «Кингз» и сделали накануне, уступив со счетом 0:6. Да, за «Колорадо» снова не будет играть Нэйтан Маккиннон. Но, как видим, хоккеистов «Эвеланш» это особо не смущает.



Я бы в этом матче взял кэф 2,26 на то, что «Колорадо» победит с форой в 2,5 шайбы. То есть разрыв в счете составит от трех шайб. Например, 3:0 было бы идеально. Да, тут верно брать просто победу «Эвеланш», но за это дают слишком маленький кэф», — сказал Лысенков.