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«Челси» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на финал Кубка Англии

«Челси» – «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на финал Кубка Англии
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч финала Кубка Англии сезона-2020/2021 «Челси» – «Лестер».

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 гола за 1.66.

«Неожиданно этот матч стал менее важным, чем игра между этими же двумя соперниками спустя три дня. «Челси» проиграл «Арсеналу», а «Лестер» ранее проиграл «Ньюкаслу», что поставило под сомнение участие команд в Лиге чемпионов. Если «Ливерпуль» обойдется без потерь в оставшихся матчах АПЛ, то гарантирует себе место в четвёрке, а «Челси» и «Лестер» рискуют из нее вывалиться. Поэтому даже финал такого турнира меркнет в сравнении с матчем в чемпионате.

Думаю, что здесь каких-то бешенных скоростей не будет. С большой долей вероятности «Челси» будет играть в свой привычный футбол. В матче с «Арсеналом» играло много резервистов, да и команда была не очень серьезно настроена. Думаю, что здесь все будет иначе, «Челси» должен предстать в лучшем свете и привычно контролировать игру.

В 7 из 9 последних матчей проходила ставка «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5. Мне кажется, что велика вероятность того, что на этот раз эта ставка тоже сыграет.

Второй вариант – «Челси» здесь можно считать фаворитом, поэтому можно поставить на то, что лондонцы завоют трофей. Коэффициент не очень высокий, но вполне себе играбельный».

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