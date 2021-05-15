Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 262

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Чарльз Оливейра — Майкл Чендлер в рамках UFC 262.

Ставка: победа Чендлера за 2.01.

«Надо признать, что этот бой довольно сложный для прогнозирования, так как коэффициенты на победу бойцов равны. Действительно, шансы выглядят очень равными.



Сюжет, когда базовый борец дерется против сильного джиу-джитсу, довольно популярен. Чисто статистически мне запомнилось, что чаще всего борцы всё-таки имеют преимущество, когда дело касается партера. Это один из первых признаков, почему я бы в этом поединке поставил на Чендлера. Плюс его опыт в титульных боях тоже дает ему определенное преимущество. Если мы говорим о том, что Чарльз Оливейра ему ничего не сделает в партере, то в стойке Чендлер может быть опасным. Мы видели, как он нокаутировал Хукера, и мы понимаем, что это серьезный аргумент в потенциальном поединке против Оливейры.



Я бы поставил на Чендлера. Прекрасно понимаю все сомнения и риски – бой действительно может закончиться как угодно».