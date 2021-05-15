Тони Фергюсон — Бенейл Дариуш: прогноз Вадима Тихомирова на бой UFC 262
Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Тони Фергюсон — Бенейл Дариуш в рамках UFC 262.
Ставка: победа Фергюсона за 2.46.
«Довольно непростой поединок для прогнозов, но здесь есть неплохой коэффициент на Тони Фергюсона. Связан он с тем, что Фергюсон идёт на серии из двух поражений, а Дариуш идёт на внушительной серии побед.
Но мне кажется, что Тони Фергюсон — боец, который принадлежит к другой лиге легковесов – топ-5 элитных спортсменов, тогда как Дариуш относится к бойцам первого эшелона. Это может сыграть свою роль.
Мне почему-то кажется, что Тони Фергюсон, несмотря на то что он прошёл свой пик и не будет прежним, в этом бою может зацепиться за победу. Имеет смысл рискнуть и поставить на него».
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