«Гранада» — «Реал»: результат матча Ла Лиги, какой счёт, как сыграли, кто победил

В матче 36-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала мадридский «Реал». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась со счётом 1:4.



Счёт на 17-й минуте открыл полузащитник «Реала» Лука Модрич. На 45+1-й минуте Родриго удвоил преимущество гостей. Во втором тайме, на 71-й минуте, «Гранада» отыграла один гол усилиями Хорхе Молины. Далее «Королевский клуб» выстрелил дуплетом, забив два гола за две минуты. На 75-й минуте отметился Альваро Одриосола, на 76-й — Карим Бензема.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 1.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1400 рублей. Ничья оценивалась в 5.50, победа «Гранады» — в 8.40.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.63, тотал больше 4.5 мяча — за 4.50. На «обе забьют» давали 1.92, на точный счёт 4:1 в пользу мадридцев — 19.0.