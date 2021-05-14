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Федерико Дельбонис — Райлли Опелка: прогноз Анны Чакветадзе на матч турнира в Риме

Федерико Дельбонис — Райлли Опелка: прогноз Анны Чакветадзе на матч турнира в Риме
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Федерико ДельбонисРайлли Опелка в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

Ставка: ТБ 25.5 за 1.90.

«Неожиданно, конечно, видеть такую пару в четвертьфинале. Но теннисисты заслужили это право своими победами. Федерико Дельбонис вслед за Давидом Гоффеном уверенно прошёл и Феликса Оже-Альяссима, а Райлли Опелка на этот раз победил Аслана Карацева. Если Дельбонис время от времени выдаёт хорошие турниры на грунте, то от высокорослого американца как-то странно видеть хорошую игру на медленных кортах. Конечно, его выручает подача, но не только. Он значительно добавил в розыгрышах. Опелка научился вовремя рисковать при игре на задней линии, и он не так прост.

Я предположу, что матч не будет лёгким для теннисистов. Опелка будет штамповать эйсы. Дельбонис на своей подаче постарается вымотать Райлли, чтобы тот больше бегал и уставал. Каждый будет стараться реализовать свои козыри. Но, думаю, как минимум одного тай-брейка избежать не удастся, да и вообще встреча будет плотной. Может быть, два тай-брейка сыграют, может быть, в матче будет три сета. Я поставлю на «больше 25.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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