Эшли Барти — Кори Гауфф: ставка Анны Чакветадзе на матч в Риме 14 мая

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Эшли Барти — Кори Гауфф в 1/4 финала турнира WTA в Риме.



Ставка: Гауфф выиграет сет за 1.90.



«Юная американка Кори Гауфф показывает отличный теннис на турнире в Риме. В третьем круге ей удалось в двух сетах переиграть победительницу мадридского турнира Арину Соболенко. Это очень классная победа для Гауфф, которая наконец-то смогла снизить количество своих ошибок при активной игре.



Теперь на пути Гауфф — первая ракетка мира Эшли Барти, которая довольно уверенно прошла Веронику Кудерметову. Интересно, что Барти и Соболенко разыграли между собой финалы двух последних больших турниров. И вот Соболенко сошла. Посмотрим, что получится у Барти.



Мне кажется, у австралийки должна проявиться усталость. Я предполагала, что с Кудерметовой ей будет сложно, но Вероника как-то не очень верила в себя. Гауфф же сейчас на кураже. И, думаю, ей по силам выиграть как минимум один сет. За счёт мощной игры на задней линии Кори способна забивать даже Барти. Многое будет зависеть от качества подачи американки, но верю, что процент первой будет довольно высоким», — сказала Чакветадзе.