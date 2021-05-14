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Новак Джокович — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал турнира в Риме

Новак Джокович — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал турнира в Риме
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Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак ДжоковичСтефанос Циципас в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.

Ставка: победа Циципаса за 2.33.

«С прошлого «Ролан Гаррос» не встречались теннисисты. Тогда в полуфинале Джокович обыграл Циципаса в пяти сетах. Яркий был матч, эмоциональный. После такой напряженной встречи затем у Новака не хватило сил на финал против Рафы Надаля.

Но сейчас, как мне кажется, диспозиция несколько изменилась. Грек показывает хороший теннис на протяжении всех последних недель — у него победа в Монте-Карло, финал в Барселоне. И в 1/8 финала уже здесь в Риме Циципас победил Маттео Берреттини, финалиста Мадрида. Форма не уходит у Стефаноса.

У Джоковича настоящих проверок здесь еще не было. Мадрид он не играл, дома в Белграде проиграл Аслану Карацеву, в Монте-Карло внезапно уступил Дэну Эвансу. Состояние Новака загадочное, поэтому я бы рискнула здесь поставить на Циципаса. Его форма должна позволить как минимум завязать серьезную борьбу», — сказала Чакветадзе.

Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз: серб и грек украсят турнир в Риме
Прошлый матч между Новаком и Стефаносом продлился четыре часа. Тогда грек почти сотворил невозможное.
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