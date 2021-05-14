Новак Джокович — Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на четвертьфинал турнира в Риме

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович — Стефанос Циципас в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.
Ставка: победа Циципаса за 2.33.
«С прошлого «Ролан Гаррос» не встречались теннисисты. Тогда в полуфинале Джокович обыграл Циципаса в пяти сетах. Яркий был матч, эмоциональный. После такой напряженной встречи затем у Новака не хватило сил на финал против Рафы Надаля.
Но сейчас, как мне кажется, диспозиция несколько изменилась. Грек показывает хороший теннис на протяжении всех последних недель — у него победа в Монте-Карло, финал в Барселоне. И в 1/8 финала уже здесь в Риме Циципас победил Маттео Берреттини, финалиста Мадрида. Форма не уходит у Стефаноса.
У Джоковича настоящих проверок здесь еще не было. Мадрид он не играл, дома в Белграде проиграл Аслану Карацеву, в Монте-Карло внезапно уступил Дэну Эвансу. Состояние Новака загадочное, поэтому я бы рискнула здесь поставить на Циципаса. Его форма должна позволить как минимум завязать серьезную борьбу», — сказала Чакветадзе.
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