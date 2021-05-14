Ига Свёнтек — Элина Свитолина: прогноз Анны Чакветадзе на игру турнира в Италии

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Ига Свёнтек — Элина Свитолина в 1/4 финала турнира WTA в Риме.
Ставка: победа Свитолиной за 2.14.
«Пока по тому, что я вижу, Ига Свёнтек даже не близка к той форме, в которой год назад просто уничтожала всех своих соперниц. Сейчас многовато брака в ее действиях, не хватает стабильности. Поэтому и проблемы постоянно возникают у Иги. С неготовой Киз в первом сете было тяжело. С Крейчиковой вообще невероятно упорная битва получилась. Чудом Свёнтек не проиграла. Сил потратила много.
Свитолина как-то легко прошла Мугурусу. Гарбинье оказалась не совсем готова к такому соперничеству сейчас. Очень много ошибок со стороны испанки, которые украинка спокойно собирала. Борьбы не получилось. И силы Свитолина сэкономила.
Думаю, здесь упорный матч должен получиться. Но поставлю на победу Свитолиной. Она за счет своего упорства, стабильности и хорошего передвижения будет постоянно возвращать мячи на сторону польской теннисистки, а та не сумеет играть без брака. Нужно быть очень хорошо готовым, чтобы уверенно разбивать оборону украинки. Пока не вижу, что Свёнтек убедительна. Поэтому выбираю здесь Свитолину», — сказала Чакветадзе.
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