«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на встречу 36-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.53.



«АПЛ снова будоражит наше сознание. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — игра, о которой мы сейчас поговорим.



Глядя на линию, очень верной кажется ставка на тотал больше 2,5. Команды свои турнирные задачи уже решили. «Ньюкасл» в последнее время выдает весёлые матчи, поэтому в домашнем матче против новоиспечённого чемпиона могут устроить что-то весёлое, без какой-либо привязки к итоговому результату. Можно порадовать болельщиков, сыграть в футбол, который «сороки» всегда хотели видеть в своём исполнении – атакующий и яркий.



Если мы посмотрим на статистику, то в последних матчах в Ньюкасле средняя результативность как раз 2,5, так что на 8 из 10 уверен, что так будет и на этот раз», — сказал Казаков.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз: в первом чемпионском матче забьёт даже Агуэро Обе команды выполнили все задачи на сезон в АПЛ и могут играть в своё удовольствие.