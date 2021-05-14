«Ньюкасл» — «Манчестер Сити»: прогноз Ильи Казакова на встречу 36-го тура АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Манчестер Сити».
Ставка: ТБ 2.5 за 1.53.
«АПЛ снова будоражит наше сознание. «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» — игра, о которой мы сейчас поговорим.
Глядя на линию, очень верной кажется ставка на тотал больше 2,5. Команды свои турнирные задачи уже решили. «Ньюкасл» в последнее время выдает весёлые матчи, поэтому в домашнем матче против новоиспечённого чемпиона могут устроить что-то весёлое, без какой-либо привязки к итоговому результату. Можно порадовать болельщиков, сыграть в футбол, который «сороки» всегда хотели видеть в своём исполнении – атакующий и яркий.
Если мы посмотрим на статистику, то в последних матчах в Ньюкасле средняя результативность как раз 2,5, так что на 8 из 10 уверен, что так будет и на этот раз», — сказал Казаков.
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