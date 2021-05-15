Чехия — Россия: прогноз Максима Лебедева на матч Евротура

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч Еврохоккейтура сезона-2020/2021 Чехия — Россия.



Ставка: победа Чехии за 2.40.

«Перед сборной России, безусловно, не стоит задача на последнем этапе Евротура расшибаться в лепёшку и побеждать любой ценой. Все, что было надо, она с этого Евротура уже поимела, осталась сущая мелочь. Мы выиграли, что называется, «в одну калитку» три предыдущих этапа, и, конечно, для полного счастья хотелось бы выиграть и четвёртый этап. Чтобы, так сказать, удовлетворить всех страждущих «по самую плешь». Жаль, что теперь это зависит не только от нас, но и от финнов, которые тоже могут выиграть чешский этап Евротура, а заодно и уйти с общего последнего места, что для них наверняка куда важнее.



Для чехов же всё совсем просто: побеждай Россию, причем хоть в основное время, хоть в овертайме, хоть в серии послематчевых буллитов – и уже никто не сможет помешать им выиграть на глазах своих болельщиков домашний этап. В принципе, они могут и не выигрывать, и все равно победить, но там уже надо, чтобы кое-что совпало.



Перед началом своего последнего матча в Праге наша команда уже будет точно знать, может ли она в принципе выиграть на этом этапе или выше второго места ей не подняться. Думаю, от этого знания во многом наши парни и будут плясать, как от печки. Скажем так, психологически будет важен сам факт, что победить можем, будем и действовать по-другому.



То есть, логика вроде бы подсказывает ставить на наших. Но, поскольку на этом этапе Евротура все мои прогнозы сбываются с точно до наоборот, причем во всех без исключения матчах, то я набираю в грудь побольше воздуха и категорически требую поставить на чешскую команду. Мол, они дома играют, им нужнее. Поэтому ставьте на чехов – и вам будет хорошо».