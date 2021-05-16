«Барселона» — «Сельта»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Барселона» — «Сельта»».



Ставка: обе забьют за 1.73.

«Ужасающая игра «Барселоны» против «Леванте», где в который раз каталонцы отдали матч, где всё контролировали, но умудрились потерять два очка. Уже никого не удивляет тот ужас, в который превратился нынешний сезон для «Барсы». Да, выигран Кубок короля, но пришло время распрощаться с Рональдом Куманом. Кажется, изначально было понятно, что ни к чему хорошему он команду не приведёт.



Чего ждать от последнего домашнего матча при пустых трибунах? Ждать голов. На «Камп Ноу» приезжает «Сельта», очень атакующая команда, которая без Фёдора Смолова стала очень много забивать, где собраны прекрасный набор атакующих полузащитников и великолепная компания нападающих. При этом очень посредственная оборона.



«Сельта» набрала ход, одержала четыре победы подряд, тогда как у «Барсы» в последних двух турах побед нет. «Сельта» рвётся к еврокубкам. Она занимает восьмое место, которое превратится в попадание в Лигу конференций при условии, что «Вильярреал» выиграет Лигу Европы. Но нельзя быть уверенным, что «Вильярреал» обыграет «Манчестер Юнайтед», поэтому тогда порог для еврокубковой зоны в Испании будет ограничиваться седьмым местом. Поэтому «Сельте» надо набирать очки в оставшихся двух матчах. Есть смысл биться, стараться — и, учитывая, насколько отвратительно выглядит оборона «Барселоны» и насколько хороша в последнее время «Сельта», шансы у гостей есть.



Наверное, Месси забьёт напоследок, имея в виду, какая плохая оборона у «Сельты». Мне кажется, голов тут стоит ждать от обеих команд. Моя изначальная позиция — обе команды забьют. Далее эту ставку можно модифицировать во что-то большее — 1Х и обе забьют или тотал больше 2.5 и обе забьют. Тут даже можно погнаться за тоталом больше 3.5, но повторюсь, что моя ставка — обе забьют».