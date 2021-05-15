Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Чехия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура 15 мая

Чехия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура 15 мая
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч чешского этапа Евротура, в котором Россия сыграет с хозяевами – сборной Чехии.

Ставка: победа Чехии за 2.39.

«Предсказать сборную России на этом турнире трудновато. Состав далеко не идеальный, в него ещё вольются игроки НХЛ. Кстати, я слышал, какие-то хоккеисты НХЛ могут появиться уже в этом матче против чехов.

Победа в первом матче со шведами (6:4), которая не очень убедила, потому что в нашей обороне гулял ветер. Поражение от финнов во втором матче (1:4), когда мы забить много не смогли, а пропустили столько же, провалив концовку.

Поражения на этой стадии – нормально, и сборная должна быть под нагрузкой перед чемпионатом мира. Чехи же в первом матче победили финнов (2:1), а во втором справились со шведами (3:2 ОТ). Победа обеспечит сборной Чехии успех на домашнем турнире, и хозяева очень хотели бы победить перед своими спонсорами и зрителями (пусть даже и с приставкой «теле»).

Я бы в этом матче взял кэф 2.39 на то, что сборная Чехии одержит победу над россиянами в основное время. Это не то время, когда мы от команды под управлением Валерия Брагина ждем только побед. Они нам будут нужны на чемпионате мира».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021