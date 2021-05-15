Чехия — Россия: прогноз Павла Лысенкова на матч Евротура 15 мая

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на третий матч чешского этапа Евротура, в котором Россия сыграет с хозяевами – сборной Чехии.

Ставка: победа Чехии за 2.39.

«Предсказать сборную России на этом турнире трудновато. Состав далеко не идеальный, в него ещё вольются игроки НХЛ. Кстати, я слышал, какие-то хоккеисты НХЛ могут появиться уже в этом матче против чехов.



Победа в первом матче со шведами (6:4), которая не очень убедила, потому что в нашей обороне гулял ветер. Поражение от финнов во втором матче (1:4), когда мы забить много не смогли, а пропустили столько же, провалив концовку.



Поражения на этой стадии – нормально, и сборная должна быть под нагрузкой перед чемпионатом мира. Чехи же в первом матче победили финнов (2:1), а во втором справились со шведами (3:2 ОТ). Победа обеспечит сборной Чехии успех на домашнем турнире, и хозяева очень хотели бы победить перед своими спонсорами и зрителями (пусть даже и с приставкой «теле»).



Я бы в этом матче взял кэф 2.39 на то, что сборная Чехии одержит победу над россиянами в основное время. Это не то время, когда мы от команды под управлением Валерия Брагина ждем только побед. Они нам будут нужны на чемпионате мира».