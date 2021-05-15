«Ювентус» — «Интер»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии в Турине

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Интер».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 1.94.

«Интер» свою задачу уже решил и завоевал скудетто, а «Ювентус» претендует на попадание в зону Лиги чемпионов. Это скромная задача для такого великого клуба, который все последние годы выигрывал чемпионство, но задачу нужно обязательно выполнить.



«Ювентус» мотивирован, но игровые проблемы никуда не делись — недавнее крупное поражение от «Милана» тому свидетельство. Но есть аргументы и в пользу команды Пирло. «Интер» играет смешанным составом, так как Антонио Конте понимает, что команда свою задачу выполнила и можно дать кому-то отдохнуть.



«Ювентус» делает всё, чтобы вернуться в четвёрку, пока это не удаётся, потому что конкуренты очков не теряют. У «Ювентуса» приличную форму набрал Роналду, который снова забивает. Это очень весомый аргумент в пользу «Ювентуса». Роналду игрок вне системы, вне рамок, который в трудные моменты может вытаскивать команду и добиваться с ней нужного результата.



Тем не менее я не рискую ставить на победу «Юве», но всё-таки думаю, что «Ювентус» не позволит себе потерпеть второе домашнее поражение подряд. Да, для «Интера» и Конте матч с «Ювентусом» — особенная история, так как у него конфликт с бывшим своим клубом и ему принципиально даже в таком матче показать себя с наилучшей стороны. Но всё-таки думаю, что «Ювентус» не проиграет и в этом матче будут голы. Мне нравится ставка 1Х и обе забьют, коэффициент 1.94.



Всё ещё не могу представить «Ювентус» вне Лиги чемпионов, думаю, что «Юве» в оставшихся матчах сделает всё возможное, чтобы эту задачу выполнить. Да, надо ждать осечки конкурентов, но в игре с «Интером» фактор Роналду и мотивации «Ювентуса» скажется. На финише чемпионата нужно ставить на тех, кто больше мотивирован. Мой прогноз — «Ювентус» не проиграет и обе забьют».