«Челси» — «Лестер»: где покажут матч, смотреть онлайн 15.05.2021, прямой эфир
15 мая состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 19:15 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу лондонцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Лестера» оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры не считают, что матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.
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