«Ювентус» — «Интер»: где будет трансляция матча, во сколько начало 15 мая
15 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 2».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.
Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.60. Пенальти идёт за 2.40, удаление — за 3.70.
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