«Саутгемптон» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Фулхэм».

Ставка: победа «Саутгемптона» за 2.05.

«Фулхэм», боюсь, может окончательно посыпаться. Команда долго и здорово билась, но на весну её уже не хватило. У лондонцев шесть поражений в семи последних матчах, а последнее из них означало, что даже математических шансов на выживание уже не осталось. Игроки и Скотт Паркер были полны разочарования, и не думаю, что всего через несколько дней с ними вдруг произойдёт преображение.



«Саутгемптон» же сыграл во вторник в своё удовольствие и в увлекательном матче победил «Пэлас» со счётом 3:1, причем вернулся и оформил дубль Данни Ингс. Скорее всего, и на этот раз «святые» просто сыграют в свой футбол и с большой долей вероятности добьются положительного результата».