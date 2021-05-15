«Саутгемптон» — «Фулхэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Саутгемптон» – «Фулхэм».
Ставка: победа «Саутгемптона» за 2.05.
«Фулхэм», боюсь, может окончательно посыпаться. Команда долго и здорово билась, но на весну её уже не хватило. У лондонцев шесть поражений в семи последних матчах, а последнее из них означало, что даже математических шансов на выживание уже не осталось. Игроки и Скотт Паркер были полны разочарования, и не думаю, что всего через несколько дней с ними вдруг произойдёт преображение.
«Саутгемптон» же сыграл во вторник в своё удовольствие и в увлекательном матче победил «Пэлас» со счётом 3:1, причем вернулся и оформил дубль Данни Ингс. Скорее всего, и на этот раз «святые» просто сыграют в свой футбол и с большой долей вероятности добьются положительного результата».
- 15 мая 2021
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 14 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:11
-
08:07
-
07:15
- 13 мая 2021
-
21:41
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:00