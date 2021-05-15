«Брайтон» — «Вест Хэм»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Брайтон» – «Вест Хэм».



Ставка: «Вест Хэм» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.62.

«Брайтон» провёл хороший первый тайм против «волков», но бездарный второй. Южане упустили победу и вдобавок потеряли двух основных игроков, получивших прямые красные карточки. Вылет им уже не грозит, так что, боюсь, должной мотивации на оставшиеся игры команда после такого неудачного матча может и не найти.



«Вест Хэм» был деклассирован «Эвертоном» — выглядел слишком примитивно во владении и не сумел защититься от одного из немногих выпадов «ирисок». Но «молотобойцы», кажется, руки опускать не намерены. Пока остаются шансы и на ЛЧ, и просто на Европу, они будут пытаться цепляться за результат. С «Брайтоном» им должно быть легче, чем с «Эвертоном». Так что предположу, что как минимум ничью они с юга увезут».