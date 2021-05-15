«Лестер» — «Челси»: прогноз Эдуарда Мора на финал Кубка Англии в Лондоне

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Лестер» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.96, итоговый успех «Челси» за 1.48.

«Встречаются две очень сильные команды, которые наверняка будут играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. И они заслуженно пробились в финал Кубка. «Лестер» производит приятное впечатление. Команда играет очень хорошо и отдельный матч может провести великолепно.



Что касается «Челси», то этот клуб превосходит все ожидания. Видна хорошая работа тренера Тухеля. А эта досадная ошибка в матче против «Арсенала» только подстегнёт «Челси».



Если посмотреть на игру с «Арсеналом», то «Челси» доминировал все 90 минут. Но сами себе забили гол: защитник неудачно откатил мяч вратарю. После этого «Арсенал» поставил всех 11 человек в свою штрафную. Как «Челси» ни пытался, но взломать эту оборону не смог.



Я не думаю, что синим может две игры подряд так сильно не везти. Поэтому пусть и в борьбе, но «Челси» победит. Ему нужны трофеи. Команда в форме, потому что впереди финал Лиги чемпионов.



Думаю, лондонский клуб победит. Для любителей более высоких коэффициентов рекомендую взять П2. А для любителей «верняков» (или для экспресса) я рекомендую взять «проход – «Челси».