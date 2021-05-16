«Фиорентина» — «Наполи»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Италии

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 37-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Наполи».



Ставка: победа «Наполи» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.85.

«Фиорентина» уже доигрывает сезон. Ей сейчас ничего не нужно. Вряд ли она вылетит. По тому, как ведёт себя команда и футболисты на поле, видно, что они думают уже о следующем сезоне. Руководство клуба тоже думает о том, кто будет команду тренировать. При всем уважении к Якини команде нужен более амбициозный наставник. С таким составом она способна решать более весомые задачи.



«Наполи», наоборот, располагается в зоне Лиги чемпионов и понимает, что есть ещё «Ювентус». Расслабляться никак нельзя. Самое главное, что сейчас «Наполи» в отменной форме после кризиса, который случился в январе-феврале. Тогда команда потерпела несколько болезненных поражений в чемпионате, вылетела из Лиги Европы, проиграв «Гранаде».



Команда сумела собраться и выдала беспроигрышную серию. За последние два месяца «Наполи» проиграл всего один раз. Во всех остальных матчах неаполитанцы играют здорово, забивают много голов. Потрясающую форму набрал Виктор Осимхен, который во втором круге забил уже больше 10 голов, хотя в первом круге он был главным разочарованием. В очень хорошей форме сейчас Инсинье.



«Наполи» впечатляет своей игрой и не собирается выпадать из зоны Лиги чемпионов. Для этого нужно обыграть «Фиорентину», но даже на выезде неаполитанцам это вполне по силам. Два тура назад «Фиорентина» преподнесла сенсацию и обыграла «Лацио», но тогда «фиалкам» победа была очень нужна. Ей нужно было оторваться на безопасное расстояние от зоны вылета.



Я исхожу из их мотивации и текущей формы команды. «Наполи» сейчас сильнее «Фиорентины». Я бы взял победу «Наполи», но не уверен, что будет забито много голов. Всё-таки «Фиорентина» достойно умеет защищаться. Но мне кажется, что «Наполи» выигрыш очень нужен и своего команда добьётся.



В первом круге была крупная победа «Наполи» со счётом 6:0. Я не думаю, что будет повторение сценария. «Наполи» может аккуратно и в защите сыграть. Думаю, «Наполи» победит, а тотал матча будет меньше 4.5 гола. Такая вот ставка. Мне кажется, она вполне может пройти. Думаю, команда Гаттузо вполне может выполнить свою задачу. В первом матче счёт был не слишком логичным, так как там и у «Фиорентины» были варианты в первом тайме».