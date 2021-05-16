«Атлетик» Бильбао — «Реал»: прогноз Александра Вишневского на матч Ла Лиги

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетик» — «Реал».

Ставка: гол после 76-й минуты за 1.88.

«Обеим командам нужна только победа. «Атлетику» лишь выигрыш оставляет шансы попасть в еврокубки (для этого «львам» нужно выиграть оба своих оставшихся матча, а также, чтобы «Сельта» набрала в двух последних турах не более одного очка, а ещё, чтобы «Вильярреал» выиграл Лигу Европы и этим сделал восьмое место проходным для еврокубков). «Реалу» же выигрыш нужен, чтобы продолжить преследование мадридского «Атлетико» в надежде на то, что «индейцы» потеряют очки в каком-либо из двух оставшихся туров.



В ситуации, когда обеим командам нужно побеждать, резонно поставить на гол в концовке. Выберу ставку на гол любой из команд после 76-й минуты. У мадридского «Реала» сильно ослаблена травмами оборона, зато все форварды здоровы».