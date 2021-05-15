«Ювентус» — «Интер»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» — «Интер».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.93.
«В центральном матче одного из последних туров итальянского чемпионата «Ювентус» сыграет с «Интером». Думаю, в начале сезона никто и представить не мог, что к этому моменту «Интер» будет подходить в статусе гарантированного чемпиона Италии, а «Ювентус» — команды, которая рискует пролететь мимо Лиги чемпионов.
В последние недели дела у команды Пирло ухудшились в разы, она проиграла «Милану» в принципиальном матче и вылетела на пятое место. Сейчас у «Ювентуса» есть серьёзная опасность не попасть в ЛЧ в следующем году. «Наполи» опережает его на одно очко, а «Милан» — уже на три.
«Интер» же сейчас находится в полном расслаблении. Появляется много шуточных видео с тренировок миланцев, где они развлекаются. И они заслужили такое веселье, клуб уже несколько туров назад гарантировал себе скудетто, впервые за долгие годы. Сейчас ему уже ничего не угрожает и можно играть в своё удовольствие.
Не стану гадать, кто точно выиграет. Не ясно, станет ли «Интер» биться с «Ювентусом» до последнего, чтобы победить. Сами туринцы тоже сейчас находятся в разладе, могут они и сыграть вторым номером против чемпиона Италии.
Но думаю, игра не будет закрытой, обе команды так или иначе будут давить. У «Ювентуса» накопилась злость за все неудачи в этом году, ну а «Интер» может просто в расслабленном состоянии закинуть сопернику пару голов. Моя ставка в этой игре – тотал голов больше 2.5, а также, что обе команды забьют».
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