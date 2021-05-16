«Динамо» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу 30-го тура РПЛ
16 мая в матче заключительного, 30-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало — в 14:00 мск. Последний шанс для команды Ивицы Олича попасть в еврокубки!
У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
Забери свой бонус в четыре простых шага.
1. Скачай приложение «Фонбет».
2. Зарегистрируйся с промокодом TOP.
3. Пройди упрощённую идентификацию.
4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу РПЛ «Динамо» — ЦСКА.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:30
- 15 мая 2021
-
21:10
-
21:00
-
20:00
-
19:41
-
19:32
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам