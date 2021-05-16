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«Динамо» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу 30-го тура РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу 30-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

16 мая в матче заключительного, 30-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало — в 14:00 мск. Последний шанс для команды Ивицы Олича попасть в еврокубки!

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