«Динамо» — ЦСКА: беспроигрышная ставка 700 рублей к матчу 30-го тура РПЛ

16 мая в матче заключительного, 30-го тура РПЛ сыграют «Динамо» и ЦСКА. Начало — в 14:00 мск. Последний шанс для команды Ивицы Олича попасть в еврокубки!



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