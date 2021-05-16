«Атлетико Мадрид» — «Осасуна»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Атлетико Мадрид» — «Осасуна».

Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 1.97.

«Это последний в сезоне домашний матч «Атлетико» и вполне может быть, что в нём команда Диего Симеоне досрочно оформит чемпионский титул. Для этого достаточно победы «Атлетико» над не имеющей никакой турнирной мотивации «Осасуной» и невыигрыша мадридского «Реала» против мотивированного «Атлетика». Результат матча «Барселоны» тогда вообще не будет иметь значения для чемпионской гонки.



Не думаю, что «Атлетико» оступится и подарит «Реалу» шанс выйти в лидеры. У «индейцев» в строю весь состав, кроме лишь Лемара. Коэффициент на чистую победу «Атлетико» рекордно низок – 1.27. В такой ситуации мне нравится идея поставить на победу мадридцев с разницей в один-два гола за 1.97. Разгромные победы у «Атлетико» бывают редко, за последние полгода такая была лишь одна.



Конечно, тут никак нельзя исключать вероятность крупного счета, но всё же шансы на то, что «Атлетико» победит в один или два мяча кажется мне не менее чем 60%. Так что ставка на это с коэффициентом в 1.97 выглядит верной».