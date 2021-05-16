«Динамо» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА.



Ставка: ничья за 3.54.

«Динамо» не смогло оправдать надежды поклонников и этот сезон можно считать проваленным по всем фронтам. За 29 туров текущего сезона Премьер-Лиги столичный клуб добыл 14 побед и пять раз сыграл вничью, что принесло 47 очков и седьмое место в турнирной таблице.



ЦСКА на три балла опережает хозяев. 50 очков и шестое место в турнирной таблице. После двух поражений от «Сочи» и «Спартака» армейцы разделили турнирные баллы с «Уфой» (1:1) и на своём поле обыграли «Краснодар» (3:1).



В трёх последних очных встречах соперники победили по одному разу и один раз сыграли вничью. И та и другая команда потеряли шансы даже на Лигу Европы. «Динамо» не оправдало авансы, которые выдавали команде перед началом чемпионата, впрочем, команда молодая и перспективы есть. ЦСКА имеет призрачный шанс зацепиться за пятую строчку, но я не отдам предпочтение никому. Ожидаю мирный исход».