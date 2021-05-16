«Локомотив» — «Урал»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Урал».



Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.09.

«Локомотив» после 29 туров сумел добыть 16 побед и пять раз сыграл вничью, что принесло 53 очка и третью позицию в турнирной таблице. В финале Кубка России красно-зелёные обыграли «Крылья Советов» (3:1) и в очередной раз добыли этот трофей.



«Урал» уже завершил турнир РПЛ, вернее, потерял мотивацию. Команда за 29 туров смогла добыть семь побед и 13 раз сыграла вничью, что соответствует 34 очкам и 12-й позиции.



Считаю, что после победы в Кубке России хозяева выйдут на поле в хорошем настроении и без проблем обыграют уральцев. Гостям ничего не надо, при этом столичный клуб даже с учётом усталости сумеет настроиться на игру».