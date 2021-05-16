«Локомотив» — «Урал»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Локомотив» — «Урал».
Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.09.
«Локомотив» после 29 туров сумел добыть 16 побед и пять раз сыграл вничью, что принесло 53 очка и третью позицию в турнирной таблице. В финале Кубка России красно-зелёные обыграли «Крылья Советов» (3:1) и в очередной раз добыли этот трофей.
«Урал» уже завершил турнир РПЛ, вернее, потерял мотивацию. Команда за 29 туров смогла добыть семь побед и 13 раз сыграла вничью, что соответствует 34 очкам и 12-й позиции.
Считаю, что после победы в Кубке России хозяева выйдут на поле в хорошем настроении и без проблем обыграют уральцев. Гостям ничего не надо, при этом столичный клуб даже с учётом усталости сумеет настроиться на игру».
- 16 мая 2021
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:30
- 15 мая 2021
-
21:10
-
21:00
-
20:00
-
19:41
-
19:32
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00