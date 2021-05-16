«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.90.
«После успешного старта в текущем сезоне, когда «Ахмат» сумел подобраться к зоне еврокубков и дать надежду на успех, хозяева сбавили обороты и потеряли концентрацию. После 29 туров у них 39 очков и десятая позиция.
В четырёх последних матчах команда из Грозного добыла две виктории — над «Химками» (3:1) и «Тамбовом» (3:1). В Кубке России «Ахмат» пробился в полуфинал, где только в серии пенальти уступил «Крыльям Советов» из Самары (0:1 пен).
«Спартак» выступает нестабильно. В трёх последних матчах выиграл, одолев по очереди ЦСКА (1:0), «Арсенал» (2:1) и «Химки» (2:1). За 29 туров столичный коллектив добыл 17 побед и пять мирных исходов, что принесло 56 очков и второе место.
По всем прогнозам ничья устраивает «Спартак», которую он и добудет. «Ахмат» поменял тренерский состав, но ничего не изменил в игре и пока не представляет никакой угрозы».
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