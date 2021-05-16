«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Лейпциг» – «Вольфсбург».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.20.
"«Лейпциг» в этом сезоне выступил в роли единственного оппонента «Баварии». Дортмундская «Боруссия» оказалась совершенно не конкурентоспособной на дальней дистанции. А вот команда Нагельсманна не давала поводов для отдыха мюнхенцам. Правда, «РБ» не выдержал конкуренции, и не так давно «Бавария» досрочно оформила чемпионство.
«Вольфсбург» смог закрепиться в топ-4 чемпионата. Составляли ему там компанию ещё несколько команд, не привыкшим к столь высоким позициям в последние годы. Однако сейчас в первую четвёрку вернулась «Боруссия» Дортмунд, но вот «Вольфсбург» идёт третьим и, на самом деле, имеет шансы обогнать «Лейпциг» и занять вторую строчку.
Этот клуб набрал 60 очков, а у «РБ» в активе 64 балла. Таким образом, двух туров «Вольфсбургу» может хватить, чтобы выиграть серебро Бундеслиги. Но для начала нужно обыгрывать «Лейпциг» в очном матче. К слову, обе команды, мягко говоря, провалили концовку сезона.
Но у «Вольфсбурга» будет небольшое преимущество в этой игре, он посвежее. «Лейпциг» на днях встречался с «Боруссией» Дортмунд в финале Кубка Германии и проиграл ей с большим счетом 1:4. А «Вольфсбург» свой последний матч проводил неделю назад.
Однако даже несмотря на это я верю в успех «Лейпцига». Не может сезон закончиться так, что «Вольфсбург» догонит «РБ», а при определенных обстоятельствах и вовсе опередит его. Нагельсманн проделал отличную работу с командой, сделав её одной из сильнейших в Германии. В принципиальном матче «РБ» должен выигрывать".
- 16 мая 2021
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:20
-
13:15
-
12:45
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:30
- 15 мая 2021
-
21:10
-
21:00
-
20:00
-
19:41