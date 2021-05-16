«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург»: прогноз Максима Калиниченко на матч Бундеслиги

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч немецкой Бундеслиги «Лейпциг» – «Вольфсбург».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 2.20.

"«Лейпциг» в этом сезоне выступил в роли единственного оппонента «Баварии». Дортмундская «Боруссия» оказалась совершенно не конкурентоспособной на дальней дистанции. А вот команда Нагельсманна не давала поводов для отдыха мюнхенцам. Правда, «РБ» не выдержал конкуренции, и не так давно «Бавария» досрочно оформила чемпионство.



«Вольфсбург» смог закрепиться в топ-4 чемпионата. Составляли ему там компанию ещё несколько команд, не привыкшим к столь высоким позициям в последние годы. Однако сейчас в первую четвёрку вернулась «Боруссия» Дортмунд, но вот «Вольфсбург» идёт третьим и, на самом деле, имеет шансы обогнать «Лейпциг» и занять вторую строчку.



Этот клуб набрал 60 очков, а у «РБ» в активе 64 балла. Таким образом, двух туров «Вольфсбургу» может хватить, чтобы выиграть серебро Бундеслиги. Но для начала нужно обыгрывать «Лейпциг» в очном матче. К слову, обе команды, мягко говоря, провалили концовку сезона.



Но у «Вольфсбурга» будет небольшое преимущество в этой игре, он посвежее. «Лейпциг» на днях встречался с «Боруссией» Дортмунд в финале Кубка Германии и проиграл ей с большим счетом 1:4. А «Вольфсбург» свой последний матч проводил неделю назад.



Однако даже несмотря на это я верю в успех «Лейпцига». Не может сезон закончиться так, что «Вольфсбург» догонит «РБ», а при определенных обстоятельствах и вовсе опередит его. Нагельсманн проделал отличную работу с командой, сделав её одной из сильнейших в Германии. В принципиальном матче «РБ» должен выигрывать".