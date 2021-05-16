«Локомотив» — «Урал»: где будет трансляция матча РПЛ, когда начало, по какому каналу

16 мая 2021 года состоится матч 30-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Урал». Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 9.00. А ставки на ничью принимаются за 5.30.



Букмекеры считают, что матч 30-го тура РПЛ «Локомотив» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.