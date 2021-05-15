«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз Павла Лысенкова на 1-й матч серии Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на первый матч первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз».
Ставка: победа «Бостона» за 2.21.
«Вашингтон» сейчас не находится в идеальном состоянии. Второй центр команды Евгений Кузнецов и первый вратарь Илья Самсонов пока не тренируются с командой. Они второй раз в сезоне попадали в ковид-протокол и до сих пор оттуда не вышли. А форвард Ти-Джей Оши ещё не справился с травмой нижней части тела, и врачи пока не дали ему допуск на матчи. Может быть, дадут в последний момент, и Оши сыграет в первом матче серии. Но пока мы видим, что у «Вашингтона» очень много проблем.
А вот у «Бостона» их нет. Там все лидеры здоровы, состав идеален, отлично в команду вписался форвард Тэйлор Холл, который кайфует от атмосферы в команде и забивает важные голы. В порядке тройка Брэд Маршан – Патрис Бержерон – Давид Пастрняк. В моих глазах именно «Бостон» сейчас – фаворит…
Я бы в этом матче взял кэф 2.24 на то, что «Бостон» победит в основное время и не будет доводить дело до овертайма. Вообще у меня есть предчувствие, что «Брюинз» могут выиграть крупно. Но пока рисковать с форой я бы не стал».
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