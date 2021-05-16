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«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Ливерпуле

«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ в Ливерпуле
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 37-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: победа «Эвертона» с форой (-1) за 1.70.

"«Эвертон» наиграл на победу в игре с «Астон Виллой», но довольствовался лишь ничьей. Шансы на Европу понизились, но они по-прежнему есть. Думаю, «ириски» не будут сбавлять обороты и оставшиеся три матча проведут на должном уровне. По крайней мере, у игроков видно желание, а это уже половина дела.

«Шеффилд Юнайтед» не должен стать преградой. Команда просто доигрывает сезон и не слишком напрягается. О чём говорить, если в домашней игре против такого же немотивированного «Кристал Пэласа» (!) игроки не смогли нанести в створ их ворот ни одного удара и позволили тем нанести 21 удар, восемь из которых пришлись в створ".

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