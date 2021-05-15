«Дженоа» — «Аталанта»: результат матча, какой счёт, как сыграл Алексей Миранчук

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Дженоа» проиграла «Аталанте». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук отыграл 89 минут и отметился голевой передачей.

На 9-й минуте счёт открыл Дуван Сапата, ему ассистировал Руслан Малиновский. На 26-й минуте Малиновский с передачи Сапаты забил второй гол «Аталанты». Защитник Робин Госенс довёл счёт до разгромного, голевую передачу отдал Ханс Хатебур.



В начале второго тайма форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов отыграл один мяч. На 51-й минуте забил хавбек «Аталанты» Марио Пашалич, ему ассистировал российский полузащитник Алексей Миранчук. На 67-й минуте Горан Пандев реализовал пенальти. На 84-й минуте Шомуродов оформил дубль, Панев отдал результативный пас.

Ставки на победу «Аталанты» принимались с коэффициентом 1.19: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1190 рублей. Успех «Дженоа» оценивался в 16.50, ничья — в 8.50.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.36, тотал больше 6.5 мяча — за 10.0. Ставки на «обе забьют» принимались за 1.93, а на точный счёт 4:3 в пользу «Аталанты» — за 90.0.