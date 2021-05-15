«Динамо» — ЦСКА: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата России

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: ничья за 3.49.

«У «Динамо» никаких шансов на еврокубки. У ЦСКА есть, но зависит от других команд. Главное, что нужно помнить: в трёх матчах подряд на динамовском стадионе были ничьи, причём безголевые. В этот раз большие потери у ЦСКА, под вопросом Влашич. У «Динамо» не будет играть Ордец.



Мы видим, что у «Динамо» только одна победа в пяти матчах (да и та над «Ротором»). У ЦСКА же ничего хорошего не происходит при Оличе. Была крутая победа над «Краснодаром». Но до этого серия невнятных результатов. Без Влашича команда совсем другой может предстать.



Поэтому думаю, здесь мы увидим продолжение ничейных матчей на поле «Динамо». Моя ставка – Х».