Чехия — Россия: результат матча 15.05.2021, кто выиграл, какой счёт
Сборная России в заключительном матче турнира Чешские игры на Евротуре уступила Чехии со счётом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).
На 11-й минуте Филип Задина открыл счёт в матче, на 21-й Иржи Секач реализовал буллит и увеличил преимущество чехов, а на 31-й Якуб Флек сделал счёт крупным. Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Федотова. Место в воротах занял Александр Самонов. Ещё одну шайбу забросил Томаш Зогорна на 41-й минуте.
Ставки на победу сборной Чехии принимались с коэффициентом 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Успех россиян оценивался в 2.61, ничья — в 4.35.
Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.58, победа Чехии с форой (-3.5) — за 8.90, а точный счёт 4:0 в пользу Чехии — за 60.0.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:30
- 15 мая 2021
-
21:10
-
21:00
-
20:00
-
19:41
-
19:32
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам