Чехия — Россия: результат матча 15.05.2021, кто выиграл, какой счёт

Сборная России в заключительном матче турнира Чешские игры на Евротуре уступила Чехии со счётом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).



На 11-й минуте Филип Задина открыл счёт в матче, на 21-й Иржи Секач реализовал буллит и увеличил преимущество чехов, а на 31-й Якуб Флек сделал счёт крупным. Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Федотова. Место в воротах занял Александр Самонов. Ещё одну шайбу забросил Томаш Зогорна на 41-й минуте.



Ставки на победу сборной Чехии принимались с коэффициентом 2.50: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2500 рублей. Успех россиян оценивался в 2.61, ничья — в 4.35.



Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 2.58, победа Чехии с форой (-3.5) — за 8.90, а точный счёт 4:0 в пользу Чехии — за 60.0.