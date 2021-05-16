«Ростов» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Ростов» — «Краснодар» в 30-м туре РПЛ.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

«По большому счёту, ни те, ни другие никаких задач не решают. На мой взгляд, все мысли руководства клубов и главных тренеров уже в следующем сезоне. Тем более «Краснодар» недавно тренера сменил.



Но это южное дерби. Такие матчи, как правило, держат болельщиков в напряжении. Думаю, что и те и другие захотят поставить качественную точку в сезоне, добиться положительных эмоций для себя на финише. Может быть, противостояние не суперпринципиальное, но оно существует, и каждый хочет своими чернилами написать страничку в истории противостояния.



«Краснодар», видимо, с большим количеством игроков расстаётся. Интересно, какой состав выставит Гончаренко, как себя проявят игроки, которые могут уйти, если им дадут сыграть.



Я предвижу, что здесь должен быть открытый, беззаботный футбол без зацикленности на результате. Выберу ставку «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.03. Мне кажется, это очень хорошо подходит к смыслу этого матча. Уверенность — 8 по 10-балльной системе».