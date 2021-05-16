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«Динамо» — ЦСКА: где будет трансляция матча РПЛ, во сколько начало, по какому каналу

«Динамо» — ЦСКА: где будет трансляция матча РПЛ, во сколько начало, по какому каналу
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16 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Страна».

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Букмекеры не считают, что матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.78, на пенальти — за 2.25, на удаление — за 2.90.

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