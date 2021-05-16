«Динамо» — ЦСКА: где будет трансляция матча РПЛ, во сколько начало, по какому каналу
16 мая состоится матч 30-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Страна».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.50.
Букмекеры не считают, что матч чемпионата России «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.78, на пенальти — за 2.25, на удаление — за 2.90.
«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Олич выиграет в дерби, но хватит ли этого для еврокубков?
Последняя победа ЦСКА в гостях у «Динамо» случилась более пяти лет назад.
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:09
-
08:00
-
07:30
- 15 мая 2021
-
21:10
-
21:00
-
20:00
-
19:41
-
19:32
-
19:00
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:15
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам