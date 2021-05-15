«Ювентус» — «Интер»: результат матча, какой счёт, как сыграли, кто забил

В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» переиграл «Интер». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 3:2.



На 24-й минуте встречи Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Самир Ханданович потащил удар Роналду, однако португалец первым успел на отскок и добил мяч в сетку. Спустя 11 минут форвард «Интера» Ромелу Лукаку сравнял счёт с пенальти. Хуан Куадрадо вывел «Ювентус» вперёд в конце первого тайма.



На 55-й минуте полузащитник «Юве» Родриго Бентанкур получил вторую жёлтую карточку. На 83-й минуте Джорджо Кьеллини отправил мяч в свои ворота. Николо Барелла с левого края вырезал подачу, Лукаку с Кьеллини боролись во вратарской, а мяч после рикошета влетел в ворота «Ювентуса».



В концовке встречи Хуан Куадрадо оформил дубль, реализовав пенальти. На второй минуте добавленного времени судья удалил Марсело Брозовича.

Ставки на победу «Ювентуса» принимались с коэффициентом 2.21: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2210 рублей. Успех «Интера» оценивался в 3.50, а ничья — в 3.85.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.73, тотал больше 4.5 мяча — за 5.10. На пенальти давали 2.20, на удаление — 3.20, на автогол — 8.00. «Обе забьют» оценивался в 1.62, а точный счёт 3:2 — в 25.0.