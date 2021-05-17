«Монако» — «Ренн»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Головин

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Монако» обыграл «Ренн». Встреча проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 2:1. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе и отметился двумя результативными действиями.



На 16-й минуте Головин отдал результативный пас на нападающего Виссама Бен-Йеддера, который переиграл вратаря. Уже на 29-й минуте Александр Головин и сам отметился забитым мячом. Ассистировал россиянину Юссуф Фофана. «Ренн» отыграл один гол на 68-й минуте усилиями Бенжамена Буриго. На 85-й минуте защитник «Ренна» Дамьен Да Сильва получил красную карточку.

Ставки на победу «Монако» принимались с коэффициентом 1.81: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1810 рублей. Ничья оценивалась в 3.95, победа «Ренна» — в 4.60.

Тотал больше 2.5 мяча шёл за 1.83, гол в каждом тайме — за 1.70, а «обе забьют» — за 1.78. На точный счёт 2:1 в пользу монегасков давали 8.50.