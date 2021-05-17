Эксперты назвали фаворита плей-офф НБА

Сегодня ночью в НБА завершился регулярный чемпионат. По его итогам определились пары плей-офф и плей-ин. Букмекеры назвали фаворита решающего этапа чемпионата.



Эксперты считают главным претендентом на титул «Бруклин Нетс». Поставить на эту команду можно за 3.20. Главными конкурентами этой команды букмекеры видят два клуба из Лос-Анджелеса — «Лейкерс» и «Клипперс», на любую из этих команд можно сделать ставку с коэффициентом 5.40.



За 7.00 можно поставить на победу «Юты», а шансы «Милуоки» оценивают коэффициентом 8.00. За 10.00 можно сделать ставку на успех «Филадельфии».



В первом раунде плей-офф Западной конференции сыграют «Денвер Наггетс» (3-й номер посева) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (6), «Лос-Анджелес Клипперс» (4) — «Даллас Маверикс» (5). В плей-ин встретятся «Лос-Анджелес Лейкерс» (7) — «Голден Стэйт Уорриорз» (8), «Мемфис Гриззлиз» (9) — «Сан-Антонио Спёрс» (10). «Финикс Санз» (2) в плей-офф встретится с победителем пары «Лейкерс» — «Голден Стэйт». «Юта Джаз» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Мемфис» — «Сан-Антонио» определит победителя в противостоянии с проигравшим в паре «Лейкерс» — «Уорриорз».



В первом раунде Восточной конференции сыграют «Милуоки Бакс» (3) — «Майами Хит» (6), «Нью-Йорк Никс» (4) — «Атланта Хоукс» (5). В плей-ин встретятся «Бостон Селтикс» (7) — «Вашингтон Уизардс» (8), «Индиана Пэйсерс» (9) — «Шарлотт Хорнетс» (10). «Бруклин Нетс» (2) в плей-офф сыграют с победителем пары «Бостон» — «Вашингтон». «Филадельфия» (1) узнает соперника по постсезону, когда лучший в паре «Индиана» — «Шарлотт» определит победителя в противостоянии с проигравшим в паре «Селтикс» — «Уизардс».