Букмекеры: ЦСКА — фаворит плей-офф Единой лиги ВТБ

Сегодня в Единой лиге ВТБ стартуют полуфинальные серии. «Зенит» сыграет с ЦСКА, а «Локомотив-Кубань» — с «Униксом». Букмекеры оценили шансы команд победить.
Несмотря на то что ЦСКА занял только четвёртое место в регулярном чемпионате, именно команду Димитриса Итудиса букмекеры считают фаворитом турнира. Поставить на московский клуб можно с коэффициентом 1.68. Главным соперником ЦСКА эксперты считают «Зенит», с которым москвичи сыграют в полуфинале. Сделать ставку на победу петербуржцев можно с коэффициентом 4.20.
Шансы «Локомотива-Кубань» аналитики оценили коэффициентом 7.00, а на УНИКС можно поставить за 8.00.
Полуфинальные серии пройдут до трёх побед. Серия «Зенита» и ЦСКА начнётся в Санкт-Петербурге сегодня, а «Локомотив-Кубань» и УНИКС начнут своё противостояние завтра.
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