Евро-2020: прогноз Эдуарда Мора на выступление сборной России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор сделал долгосрочный прогноз на выступление сборной России на Евро-2020. Турнир стартует 11 июня 2021 года, финал намечен на 11 июля.



Ставка: 3-е место в группе B за 3.40.



«Мой прогноз на выступление сборной России на чемпионате Европы. У нас в группе, казалось бы, есть только один явный фаворит – Бельгия. Но, на мой взгляд, Дания сейчас команда очень серьёзная, играет в хороший футбол, футболисты в хорошей форме. Я думаю, что ничего не изменится до чемпионата Европы.



Первую игру наша команда проводит против Бельгии — здесь объективно шансов нет. Бельгия наряду с Францией является главным фаворитом чемпионата Европы. Естественно, бельгийцы захотят первый матч провести максимально хорошо. Если бы мы с ними играли третий матч, когда они решили бы все свои вопросы, шансы бы ещё были, а так нет, эту встречу мы проиграем.



Второй матч мы сыграем также дома, в Санкт-Петербурге, против Финляндии. В этом матче команда, конечно же, должна побеждать. Я думаю, наша сборная выиграет и наберёт три очка.



Третья игра будет, по сути, за второе место, против Дании. Её мы будем проводить на выезде, в Копенгагене. С учётом того, что датская сборная хороша и будет играть у себя дома, шансов у нашей команды тоже не вижу. Только чудо может помочь нам сыграть хотя бы вничью, но я в это не верю. Думаю, наша сборная проиграет.



Таким образом, наша сборная займёт третье место в группе и по дополнительным показателям выйдет в 1/8 финала, в котором мы попадём либо на Испанию, либо на кого-то из «группы смерти», где играют и Германия, и Португалия, и Франция. В любом случае, на кого бы мы там ни попали, шансов у нас тоже не будет.



Мой прогноз – наша сборная выйдет в 1/8 финала, где и проиграет одному из фаворитов европейского первенства», — сказал Мор.

Всё о сборной России на Евро-2020. Чего ждать от команды Черчесова? Петербург – Копенгаген. Что дальше и будет ли это дальше?