«Вашингтон» — «Бостон»: результат 2-го матча серии НХЛ, какой счёт, как сыграл Овечкин

Во втором матче плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» на выезде в овертайме обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3 и сравнялся в серии – 1-1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Патрис Бержерон, Тейлор Холл и Брэд Маршан.



За «Кэпиталз» голы забили Ти Джей Оши и Гарнет Хэтэуэй (2). Российский форвард Александр Овечкин за 17.07 на площадке (4.54 — в большинстве) записал на свой счёт результативную передачу, четыре раза бросил по воротам соперника, совершил три силовых приёма и заработал показатель полезности «-2».

Защитник Дмитрий Орлов за 23.36 на льду отдал две голевые передачи, дважды бросил по воротам и заработал показатель полезности «0».

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 4.20: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4200 рублей. Победа «Вашингтона» оценивалась в 3.03, победа «Бостона» — в 2.23.

Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 2.17, точный счёт 3:3 — за 12.20, а итоговая победа «Бостона» — за 1.80.