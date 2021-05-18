«Челси» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч Премьер-лиги «Челси» — «Лестер».
Ставка: победа «Челси» за 1.70.
«Лестер» снова встречается с «Челси», теперь на его стадионе.
«Аристократы» находятся в потрясающих физических кондициях и заслуженно добрались до финала Лиги чемпионов. Во внутреннем первенстве они также находятся на четвёртой строчке, несмотря на поражение от «Арсенала» (0:1) в прошлом туре. К сожалению, в Кубке Англии лондонцы проиграли сегодняшнему оппоненту и взяли только второе место.
На мой взгляд, хозяева поля постараются сегодня доказать, что поражение в финале национального кубка было случайным. У команды сейчас идёт игра, и нужно сохранять место в четвёрке, лучше перестраховаться перед финальной игрой главного еврокубкового турнира.
«Лисы» взяли первый Кубок Англии в истории и находятся на эмоциональном подъёме, правда, шансов на вторую строчку почти не остаётся. Отрыв от пятого места в регулярном первенстве составляет три балла, но поражение от прямого конкурента может стать фатальным и лишить Лиги чемпионов на будущий сезон.
Думаю, гости будут упираться, но сил осталось крайне мало после игры в середине недели. Скамейку гостей назвать длинной сложно, поэтому предлагаю поставить против них», — сказал Павлюченко.
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