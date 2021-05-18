«Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм»: прогноз Эдуарда Мора на игру 37-го тура АПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5) за 2.05.



«Манчестер Юнайтед» перед этим сыграл за 5 дней 3 игры, что до этого на моей памяти не происходило никогда. Такой напряженный график привел к двум поражениям подряд (от прямых конкурентов). Сейчас команда немного отдохнула (пусть и не полноценный недельный цикл, но все же время для отдыха было).



Команде нужно подойти в лучшем состоянии к финалу Лиги Европы. Осталось 2 игры. Думаю, «Юнайтед» проведет их на максимуме. Кроме того, все футболисты будут стараться, чтобы попасть на финал ЛЕ в стартовый состав. В команде все здоровы.



Исходя из этого я думаю, что «МЮ» сыграет хорошо и много забьет. Замечу, что в последних матчах подопечные Сульшера играют очень результативно и пропускают. Во всех матчах заходит ТБ (2,5). «Обе забьют» тоже постоянно выходит.



«Фулхэм» — пока у него были шансы остаться в премьер-лиге — был низовой командой, которая цеплялась за результат как могла. Не всегда это получалось: в последних матчах только один раз удалось сыграть вничью с «Арсеналом». Все остальные игры команда проиграла в борьбе. Кроме последнего матча с «Саутгемптоном». Когда шансов сохранить прописку в АПЛ не осталось, «Фулхэм» сыграл более раскованно, и в матче были забиты голы.



Я думаю, эта игра сложится так же. «Фулхэму» уже нечего бояться, они так же будут играть в свое удовольствие.



Исходя из этого, я думаю, что голов в матче будет много. Мой прогноз: ТБ (3). Кроме того, «Манчестер Юнайтед» сильнее, он победит как минимум в 2 мяча. Поэтому вторая ставка: Ф1 (-1,5)», — сказал Мор.

«МЮ» — «Фулхэм». Прогноз: Сульшер и Бруну Фернандеш не отдадут второе место в АПЛ Предыдущая победа «Фулхэма» на «Олд Траффорд» случилась в далёком 2003 году.